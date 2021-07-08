EURO 2020'de "İtalyan savunması" akıllara kazındı! İtalya Milli Takımı'ndan parmak ısırtan performans

İtalyan futbolu denince akla gelen ilk terim "İtalyan savunması"dır. İtalya Milli Takımı bu terimi EURO 2020'de bir kez daha akıllara kazımayı başardı.

Turnuvada finale kalan ve İngiltere'yle şampiyonluk için karşılaşacak olan İtalya, grup maçlarında savunmada gösterdiği başarılı performansı son 16, çeyrek ve yarı final maçlarında da sürdürdü.

6 MAÇTA 5 GALİBİYET

İtalya, A Milli Takım'ımızın da yer aldığı A Grubu'nda 3 maçta 3 galibiyet alan İtalya grubu gol yemeden lider tamamlarken; son 16'da Avusturya'yı 2-1, çeyrek finalde de Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

Yarı finalde İspanya'yı normal süresi 1-1 tamamlanan maçta penaltılar sonucu 4-2'yle saf dışı bırakan İtalyanlar finale yükselen ilk takım oldu.

Turnuvada oynadığı 6 maçta kalesinde 3 gol gören İtalya Milli Takımı'nın savunmasında ise göz kamaştıran performansa imza atan isimler vardı.



LEONARDO BONUCCI

34 yaşındaki başarılı savunmacı 6 maçın tamamında görev yaparken, 555 dakika sahada kaldı. 362 pas yapan Bonucci % 88'lik isabet oranı yakaladı. Juventus'ta forma giyen Bonucci ayrıca 13 kez top uzaklaştırdı, 3 kez kaleye giden top engelledi.







GIORGIO CHIELLINI

EURO 2020'de 4 maçta görev yapan Chiellini 324 dakika sahada kalırken 16 tehlikeli top uzaklaştırdı, 2 kez de kaleye giden şuta engel oldu. 36 yaşındaki Juventus'lu savunmacı ayrıca, 198 pasın 176'ını takım arkadaşlarıyla buluşturarak % 88'lik isabet oranı yakaladı.







LEONARDO SPINAZZOLA

Roma'nın yıldız savunmacısı da Chiellini gibi 4 maçta görev yaparken 379 dakika sahada kaldı. 182 pasta 160 isabet bulan Spinazzola % 88'lik oranla görev yaptı. Ceza sahasından 3 kez tehlikeli top uzaklaştıran 28 yaşındaki savunmacı 3 kez de rakip oyuncuların kaleye giden şutuna engel oldu.







GIOVANNI DI LORENZO

Bu listenin en genç ismi olan Di Lorenzo 5 maçta toplam 465 dakika görev aldı. 7 top çalan Napoli'li savunmacı 13 tehlikeli top uzaklaştırdı, kaleye giden 3 şuta da engel oldu. 227 pasın 193'ünü takım arkadaşlarıyla buluşturan 27 yaşındaki oyuncu % 84'lük isabet oranıyla oynadı.







GIANLUIGI DONNARUMMA

İtalya kalesini koruyan 22 yaşındaki Donnarumma 6 maçta sadece 3 gol yedi. 5 kez tehlikeli topu yumruklayarak uzaklaştıran Milan'lı file bekçisi, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Donnarumma ayrıca, 208 pasta 174 isabet yakaladı ve % 86'lık oranla görev yaptı.



