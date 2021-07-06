EURO 2020 yarı final maçı öncesi inceleme: İtalya savunması İspanya hücumundan iyi mi?

EURO 2020 yarı final ilk karşılaşmasında Belçika'yı eleyen İtalya ile İsviçre'yi saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıran İspanya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da savunma prensiplerini sizler için derledik... Peki, karşılaşma öncesi savunma verileri özelinde hangi ekip diğerine göre veriler konusunda üstün? Gelin birlikte inceleyelim...

UEFA verilerine göre İspanya, yüzde 67.2 ile topa en çok sahip olan ekip konumunda. Matadorları yüzde 59.3 ile son 16 turunda şampiyonaya veda eden Almanya ve yüzde 55.8 ile yarı finaldeki rakibi İtalya izliyor.

İtalya ve İspanya, gol girişimi ve gol sayılarında turnuvanın ilk iki basamağını paylaşıyor. 101 şutunda 11 gol atan Mancini'nin öğrencilerine karşı Luis Enrique'nin ekibi, 95 şutunda 12 gol kaydetmiş durumda.

İTALYA'NIN SPINAZZOLA ÜZÜNTÜSÜ DERİN...

İtalya savunmasında kayıp büyük... Belçika maçında sakatlanarak oyun alanını terk etmek zorunda kalan Leonardo Spinazzola'nın aşil tendonunda lezyon olduğu belirlenmişti... Ameliyat edilen oyuncu için EURO 2020 defteri kapanırken İtalya, önemli bir savunmacısını kaybetmiş oldu. Bu durum İspanya lehine...

Luis Enrique'nin takımında ise eksik bir futbolcu bulunmuyor.

TURNUVA BOYUNCA 2 GOL YEDİLER

32 maçtır yenilmeyen İtalya bu turnuvada fırtına gibi esiyor... Savunması ile dikkat çeken Çizme, EURO 2020'de 5 maça çıkarken bu mücadelelerde 11 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gördü.

Türkiye 0-3 İtalya

İtalya 3-0 İsviçre

İtalya 1-0 Galler

İtalya 2-1 Avusturya

Belçika 1-2 İtalya

İTALYA'YA GÖRE DAĞINIK BİR İSPANYA...

İspanya'da ise durum İtalya'ya göre daha kötü durumda... Matadorlar EURO 2020'de çıktığı 5 maçta 11 gol attı ancak 4 gol yedi. 11 golün 10'u ise Slovakya ile oynanan (0-5) ve Hırvatistan ile oynanan (3-5) maçlarda geldi.

'SAVUNMADA İTALYA ÖNDE'

Bu noktada otoriteler de İtalyan savunma duvarının İspanya'ya geçit vermeyeceğine işaret ediyor ve Çizme'yi Matadorlar karşısında avantajlı görüyor...