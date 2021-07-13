Son dakika spor haberleri: UEFA EURO 2020 finali için soruşturma başlattı!

UEFA, EURO 2020 finalindeki İngiltere-İtalya maçında İngiliz taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı.

İngiliz taraftarların, Wembley Stadı'nda oynanan dev finalde stat kapılarını kırmaya çalıştıkları, ayrıca güvenlik görevlileri ve polislerle de çatıştıkları belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre; konuyla ilgili açıklamada bulunan FA CEO'su Mark Bullingham ise olaylara karışmayan taraftarlardan özür diledi.

İngiltere, evi Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu.