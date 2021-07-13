Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: UEFA EURO 2020 finali için soruşturma başlattı!

Son dakika spor haberleri: UEFA EURO 2020 finali için soruşturma başlattı!

UEFA Disiplin Kurulu, İngiltere ile İtalya arasında Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçı sonrası İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı. Yapılan açıklamada, İngiliz taraftarların stat içi ve çevresinde çıkardığı olaylar nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 18:25 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 18:29
Son dakika spor haberleri: UEFA EURO 2020 finali için soruşturma başlattı!

UEFA, EURO 2020 finalindeki İngiltere-İtalya maçında İngiliz taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı.

İngiliz taraftarların, Wembley Stadı'nda oynanan dev finalde stat kapılarını kırmaya çalıştıkları, ayrıca güvenlik görevlileri ve polislerle de çatıştıkları belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre; konuyla ilgili açıklamada bulunan FA CEO'su Mark Bullingham ise olaylara karışmayan taraftarlardan özür diledi.

İngiltere, evi Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu.

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