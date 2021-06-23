Son dakika EURO 2020 haberleri: Paulo Sousa Wojciech Szczesny'ye değil gazetecilere kızdı! Yine sigarayla yakalandı

EURO 2020'de İspanya ile berabere kaldıkları maç öncesinde Polonya'nın tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny'nin, otelden çıkarken ağzında sigara ve elinde de sigara paketi taşıması dikkat çekmişti.

Başarılı file bekçisinin bu görüntüsü sosyal medyada gündem yaratırken, Polonya Teknik Direktörü Paulo Sousa oyuncusuna sahip çıktı.

"SİGARA İÇEN BİRÇOK OYUNCU VAR"

Szczesny yerine görüntü alan paparazzileri suçlayan Sousa, "Sigara içen çok oyuncu var ama bunu toplum içinde yapmıyorlar. Fotoğrafları çeken paparazzilerdi. Bu, bir oyuncunun sigara içmesinden çok daha kötü. Bizim önümüzde sigara içmedi. Genç oyuncularımızı korumamız ve iyi şeyler öğrenmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu şekilde bunu sağlayamayız" dedi.

Öte yandan 31 yaşındaki kaleci, daha önce yaptığı açıklamada, "Arsenal'de düzenli olarak sigara içiyordum ve Arsene Wenger de bunu iyi biliyordu. Soyunma odasında kimsenin sigara içmesini istemiyordu. Ancak, bir maç sonrasında kendimi kaptırarak, soyunma odasında bir tane içtim" ifadelerini kullanmıştı.