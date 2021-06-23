Portekiz - Fransa: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020 F Grubu 3. hafta ve son maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaştı. Mücadelede 4 gol çıkarken, dev karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Portekiz'in gollerini 31. ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo penaltılardan kaydetti. Fransa'nın golleri ise 45+2. dakikada (p) ve 47'de Karim Benzema'nın ayağından geldi.

Grubun diğer maçında Almanya ile Macaristan 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Fransa lider, Almanya 2. ve Portekiz ise 3. olarak adını son 16'ya yazdırdı.

Bu sonuçla grubu lider bitiren Fransa A grubu 3. İsviçre ile eşleşti. Grubun ikincisi Almanya İngiltere ile Portekiz ise Belçika ile eşleşti.

EURO 2020 F GRUBU PUAN DURUMU

Fransa - 3 maç - 5 puan

Almanya - 3 maç - 4 puan

Portekiz - 3 maç - 4 puan

Macaristan - 3 maç - 2 puan