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Son dakika haberleri: : Herkesi mahcup ettik haklarını helal etsinler

Son dakika haberleri: son maçında 'mız 'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , "Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 21:57
Son dakika İsviçre Türkiye maçı haberleri: Burak Yılmaz: Herkesi mahcup ettik haklarını helal etsinler

'mız 'ndaki son maçında ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Milli Takımın tecrübeli futbolcusu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz.

Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz.

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