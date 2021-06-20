Son dakika İsviçre Türkiye maçı haberleri: Burak Yılmaz: Herkesi mahcup ettik haklarını helal etsinler

A Milli Futbol Takımı'mız A Grubu'ndaki son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Milli Takımın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz.

Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz.