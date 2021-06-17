Kardeşten müthiş destek!

Ay-yıldızlılar, EURO 2020'deki ilk maçını Roma'da İtalya'ya karşı oynamıştı. Milliler sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynadı. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Milli Takımımıza büyük ilgi vardı. Azeri kardeşlerimiz 90 dakika boyunca oyuncularımıza mükemmel bir destek verdiler. Ancak onların bu çabaları puana yeterli olmadı.

BİRLİKTE İZLEDİLER

Türkiye sahada istediğimiz görüntüde değildi ancak tribünler de muhteşemdi. Salgın önlemleri sebebiyle stada belli oranda seyirci alınırken Azeri ve Türk taraftarlar maçı birlikte takip etti. Tribünlerin dört bir köşesinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları birlikte dalgalandı. EURO 2020 istediğimiz gibi gitmedi ancak Bakü'deki kardeşlik rüzgarları göz kamaştırdı. İsviçre maçımızı da Bakü'de müthiş taraftar desteğiyle oynayacağız.

GEORGE FLOYD ANILDI

ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd anıldı. İki takım oyuncuları santra öncesinde diz çökerek ırkçılığa karşı mesaj verdiler. Tribündeki taraftarlar da bu anları ayakta alkışlayarak Floyd'un anmasına katıldılar.