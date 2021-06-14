Haberler Euro 2020 İskoçya - Çekya | CANLI

İskoçya - Çekya | CANLI

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşacak. Grubun diğer maçında İngiltere Wembley'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti. Zorlu İskoçya Çekya maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:54
İskoçya - Çekya | CANLI

D grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

İskoçya-Çekya maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...


İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ

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Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, , Jankto, .

İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Müsabakada Alman hakem düdük çalacak.

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