İskoçya - Çekya | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
İskoçya-Çekya maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ
İskoçya: Marshall, Cooper, Hanley, Hendry, O'Donnell, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Armstrong, Dykes.
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick.
İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.