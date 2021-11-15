Haberler ESPOR PUBG serisinin yeni oyunu PUBG: New State'in kupon kodları nasıl kullanılır?

PUBG serisinin yeni oyunu PUBG: New State'in kupon kodları nasıl kullanılır?

Mobil oyunlar arasında oldukça popüler konumda bulunan PUBG'nin en yeni oyunu PUBG: New State, uzun bir bekleyişin ardından çıkışını gerçekleştirdi. Oyunseverler popüler Battle Royale oyununda ise kupon kodlarının nasıl kullanılacağını merak ediyor. Peki PUBG: New State oyununda kupon kodları nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:55
PUBG serisinin yeni oyunu PUBG: New State'in kupon kodları nasıl kullanılır?

PUBG serisindeki bir en yeni oyun olan PUBG: New State, uzun zamandır mobil oyun sevenler tarafından bekleniyordu. Yapımcı şirket Krafton, bu oyunda yeni nesil Battle Royale deneyimini elde edeceğimizi öne sürüyor.

PUBG NEW STATE KUPON KODU NASIL KULLANILIR?

Kupon kodunuzu PUBG New State hesabınızda kullanabilmeniz için yapmanız gereken adımlar şunlardır:

İlk önce buraya tıklayarak kuponu gireceğiniz siteye gidiniz.
Kuponunuzu Kupon Kodu yazan kısıma giriniz
Ardından hemen altında bulunan hesap kimliği kısmına hesap kimliğinizi giriniz. Hesap kimliğinizi öğrenebilmek için Oyun Lobisi > Ayarlar > Temel > Hesap Kimliği'nden öğrenebilirsiniz.
Kod kullan tuşuna basarak kuponunuz hesabınızda aktif olmuş olacak.

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