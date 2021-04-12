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’un umutları tükeniyor

'de son olarak 'a mağlup olan ’un kümede kalma umutları tükeniyor. Dadaşlar son 7 haftaya girilirken 28 puanla puan tablosunda 20. sırada yer alıyor.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:26
BB Erzurumspor’un umutları tükeniyor
ekiplerinden dün sahasında lider 'a 4-2 mağlup oldu. Bu maçtan mutlak puan ve puanlar çıkarma hedefinde olan Dadaşlar mağlubiyetin ardından 28 puanla 20. sırada kaldı. Kümede kalma umutlarını yavaş yavaş kaybeden BB Erzurumspor'da hedef son 7 haftada seri galibiyetler almak.

9 HAFTADIR KAZANAMIYOR
En son ligin 25. haftasında 'u deplasmanda 2-0 mağlup eden BB Erzurumspor, o günden sonra galibiyete hasret kaldı. Mavi-beyazlı ekip Rizespor maçından sonra ligde çıktığı 9 maçta sadece 3 beraberlik sonucu 3 puan alabildi.

LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN TAKIMI
Öte yandan mavi-beyazlı ekip ligde en fazla gol yiyen takım durumunda. Yediği 56 golle ligde en fazla gol yiyen takım olan ekibini, 55 golle ve 52 golle takip ediyor. Dadaşlar yediği 56 gole karşı ligde sadece 32 kez rakip fileleri havalandırdı.
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