BB Erzurumspor’un umutları tükeniyor

9 HAFTADIR KAZANAMIYOR
En son ligin 25. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden BB Erzurumspor, o günden sonra galibiyete hasret kaldı. Mavi-beyazlı ekip Rizespor maçından sonra ligde çıktığı 9 maçta sadece 3 beraberlik sonucu 3 puan alabildi.
LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN TAKIMI
Öte yandan mavi-beyazlı ekip ligde en fazla gol yiyen takım durumunda. Yediği 56 golle ligde en fazla gol yiyen takım olan Erzurum ekibini, 55 golle Gençlerbirliği ve 52 golle Denizlispor takip ediyor. Dadaşlar yediği 56 gole karşı ligde sadece 32 kez rakip fileleri havalandırdı.