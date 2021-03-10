BB Erzurumspor'da Trabzonspor'a karşı 2 isim yok

Süper Lig' de Pazar günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak BB Erzurumspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan Erzurumspor'da 2 isim, kart cezalısı olması nedeniyle maçta yer alamayacak. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan BB Erzurumspor, Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı. 14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.