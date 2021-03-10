Haberler BB Erzurumspor BB Erzurumspor'da Trabzonspor'a karşı 2 isim yok

'da 'a karşı 2 isim yok

Süper Lig' de Pazar günü evinde 'u ağırlayacak , maçın hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan Erzurumspor'da 2 isim, kart cezalısı olması nedeniyle maçta yer alamayacak.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:19
BB Erzurumspor'da Trabzonspor'a karşı 2 isim yok
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan , karşısında mutlak puan hedefliyor.

Taktik çalışmasının ardından mavi-beyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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