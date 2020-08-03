Dadaş’tan Hasan Ali atağı

Yaşadığı sakatlıklar nedeni ile geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım, bonservisini alarak boşa çıktı. Tecrübeli sol bek için Süper Lig'in yeni takımı BB Erzurumspor devreye girdi. Son maçlarda eski performansını yakalasa da gurbetçi futbolcu ile sarı- lacivertliler sözleşme yenilemedi. Süper Lig'de başarılı bir kadro kurmak isteyen Dadaşlar, yıldız futbolcunun menajeriyle iletişime geçti. Hasan Ali'ye imza parasıyla birlikte 1 milyon euro önerileceği öğrenildi. 2 yıllık sözleşme teklif edecek mavibeyazlılar gelecek sezon ise net maaş olarak 800 bin euro ödemeyi planlıyor. Hasan'dan kısa sürede cevap bekleniyor.