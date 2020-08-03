Dadaş’tan Hasan Ali atağı
Erzurumspor, Fenerbahçe’den ayrılan 30 yaşındaki sol beki listeye aldı.
Yaşadığı sakatlıklar nedeni ile geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım, bonservisini alarak boşa çıktı. Tecrübeli sol bek için Süper Lig'in yeni takımı BB Erzurumspor devreye girdi. Son maçlarda eski performansını yakalasa da gurbetçi futbolcu ile sarı- lacivertliler sözleşme yenilemedi. Süper Lig'de başarılı bir kadro kurmak isteyen Dadaşlar, yıldız futbolcunun menajeriyle iletişime geçti. Hasan Ali'ye imza parasıyla birlikte 1 milyon euro önerileceği öğrenildi. 2 yıllık sözleşme teklif edecek mavibeyazlılar gelecek sezon ise net maaş olarak 800 bin euro ödemeyi planlıyor. Hasan'dan kısa sürede cevap bekleniyor.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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