Bitiş çizgisini aynı anda geçen 5 öğrenci diskalifiye edildi
Karabük'te düzenlenen atletizm müsabakasında dereceye girebilmek için ter döken öğrencilerden 5’i kol kola girip aynı anda bitiş çizgisini geçince kurallar gereği diskalifiye edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Gençlik Koşusu' düzenledi. Genç Kızlar Ferdi ve Genç Erkekler Ferdi kategorilerinde yapılan koşuya 25 lise öğrencisi katıldı.
Çamlık Tabiat Parkı'ndaki 1500 metrelik parkurda aynı anda verilen start ile birlikte öğrenciler dereceye girebilmek için ter döktü. Dereceye giremeyeceklerini öğrenen 5 öğrenci, kol kola yürüyerek geldikleri bitiş çizgisini aynı anda adımlarını atarak geçti. 5 öğrenci, kurallar gereği diskalifiye edildi.
Diskalifiye edilen öğrencilerden Furkan Özal, "Diskalifiye olmamız önemli değil. Her zamanki gibi dostluğumuz, kardeşliğimiz kazandı. Mutluyuz. Dereceye girme gibi bir ümidimiz yoktu" dedi.
Ceyhun Demir ise, "Kardeşlik, barış için bir adımdı. Hep birlikte attık. Hep birlikte kazandık. Mutluyuz" diye konuştu.
Koşu sonunda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs'ta düzenlenecek olan törende verilecek.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
Bitiş çizgisini aynı anda geçen 5 öğrenci diskalifiye edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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