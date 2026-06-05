ABD'de Samba vakti

2002 yılından bu yana şampiyon olamayan Dünya Kupası'nın simge ülkesi Brezilya, dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde yeniden zirveye çıkmak istiyor. 48 takımlı Dünya Kupası'nda Ancelotti'nin tek hedefi şampiyon olup, 6. yıldızı kazandırmak... Kulüp kariyerinde kupalara ambargo koyan İtalyan teknik adam şimdi de Dünya Kupası'nı kazanarak futbol tarihine geçmek istiyor. Brezilya taraftarları da Ancelotti'nin tecrübesine ve zaferlerine güveniyor.

GÖZLER VİNİCİUS VE RAPHİNHA'DA

Brezilya her zaman yıldızlar dolu kadrosuyla bilinir. Bir kez daha hücumda yıldızlar dikkat çekiyor. Neymar da kadroya alındı. Ancak kadroda öne çıkan isimler Real Madrid'den Vinicius Jr ve Barcelona'dan Raphinha... Carlo Ancelotti'nin en önemli kozları da bu ikili. Fakat takımın orta sahasında soru işaretleri var. Bruno Guimares ve Casemiro ikilisinin şampiyonluk için yeterli orta saha olup olmadığı halen tartışılıyor. Defansın lideri ise PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Marquinhos...

EN SON 2002'DE

Brezilya Milli Takımı son Dünya Kupası şampiyonluğunu 2002 yılında elde etti. Kupa tarihinde 5 şampiyonluğa sahip olan ve en başarılı takım konumunda bulunan Sambacılar, 24 yıllık hasretini artık bitirmek istiyor.

USTA KALECİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Brezilya Milli Takımı, kaleci rotasyonuyla dikkat çekiyor. Liverpool'un kalecisi Alisson Becker ve Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Ederson, Carlo Ancelotti'ye güven veriyor. Ancelotti her fırsatta kalecilerine çok güvendiğini vurguluyor. Üçüncü kaleci olarak da 38 yaşındaki Gremio'lu Weverton yer alıyor. Üç kaleci de 30 yaş üstünde.

ENDRİCK'E FORMA

Teknik Direktör Carlo Ancelotti kadroda 19 yaşındaki genç golcü Endrick'e çok güveniyor, 2025-2026 sezonun ikinci yarısını Fransa'da Olympiqeu Lyon'da kiralık geçerek ve maç temposu kazanan 19 yaşındaki genç yetenek, maçlara ilk 11'de başlayacak.