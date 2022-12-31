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En büyük Arjantin (Almanak 2022)

İlk defa kış aylarında düzenlenen Katar’daki Dünya Kupası nefes kesti Futbol, Messi’ye olan borcunu ödedi. 35 yaşında en büyük kupayı aldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
En büyük Arjantin (Almanak 2022)

Yaz aylarında oynanan Dünya Kupası, tarihte ilk defa kışın oynandı. Turnuva öncesinde en çok Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin son kupası olması konuşuluyordu. Ronaldo-Messi bir başka deyişle Portekiz-Arjantin finalini isteyenler çoğunluktaydı. Ancak başta Fas olmak üzere birçok sürpriz yaşandı. Brezilya, Portekiz, Belçika, İngiltere, İspanya, Almanya gibi favoriler erken elendi. Finale Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa çıktı. Tarihin en iyi finallerinden birine şahitlik ettik. Arjantin 2-0'ı koruyamadı. 90 dakika 2-2 bitti. Uzatmalarda Messi ülkesini bir defa daha öne geçirdi. Mbappe eşitledi. 3-3 ile penaltılara gidildi. Arjantin penaltılarla Fransa'yı mağlup ederek kupayı 3. defa kazandı. Lionel Messi, ülkesine 36 yıl sonra kupayı getirdi.

HIRVATİSTAN ÜÇÜNCÜ OLDU
2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Luka Modric ve arkadaşları, Afrika temsilcisini 2-1 yenerek kupayı 3. basamakta tamamladı.

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