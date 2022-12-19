FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon, dün oynanan final karşılaşmasının ardından belli oldu.
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon, dün oynanan final karşılaşmasının ardından belli oldu.
Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.
2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, büyük bir gelirin de sahibi oldu.
ESPN'de yer alan haberde, Arjantin'in finale kadarki bölümden 30 milyon dolar kazandığı ve şampiyonluk ödülü olarak 12 milyon dolar daha kazanacağı belirtildi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, şampiyonluk primi olarak 10 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.
Böylelikle Arjantin, toplamda 52 milyon dolarlık bir ödül elde etti.
ÖDÜLLER ARTTI
Haberde, FIFA'nın 2018'de Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya göre daha fazla ödeme yaptığı belirtildi.
Rusya'daki turnuvada şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın 38 milyon dolar, ikinci Hırvatistan'ın ise 16 milyon dolar gelir elde etmişti.
Dört yıl öncesinde göre dağıtılan ödüllerin yüzde 29 arttığı kaydedildi.
Ek olarak 2022 Dünya Kupası'na katılan her ülkenin 2 milyon dolar kazandığı ifade edildi.