Haberler Dünya Kupası 2022 FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, büyük bir gelirin de sahibi oldu. Arjantin'in finale kadarki bölümden 30 milyon dolar kazandığı ve şampiyonluk ödülü olarak 12 milyon dolar daha kazanacağı belirtildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:12
FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon, dün oynanan final karşılaşmasının ardından belli oldu.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, büyük bir gelirin de sahibi oldu.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

ESPN'de yer alan haberde, Arjantin'in finale kadarki bölümden 30 milyon dolar kazandığı ve şampiyonluk ödülü olarak 12 milyon dolar daha kazanacağı belirtildi.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, şampiyonluk primi olarak 10 milyon dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

Böylelikle Arjantin, toplamda 52 milyon dolarlık bir ödül elde etti.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

ÖDÜLLER ARTTI

Haberde, FIFA'nın 2018'de Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya göre daha fazla ödeme yaptığı belirtildi.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

Rusya'daki turnuvada şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın 38 milyon dolar, ikinci Hırvatistan'ın ise 16 milyon dolar gelir elde etmişti.

FIFA'dan Arjantin'e dev gelir!

Dört yıl öncesinde göre dağıtılan ödüllerin yüzde 29 arttığı kaydedildi.

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