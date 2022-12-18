Arjantin Fransa maçı CANLI | Dünya Kupası Final maçı izle

Katar 2022 Dünya Kupası'nda, final zamanı. Turnuvanın sürpriz ekibi Hırvatistan'ı eleyerek finale adını yazdıran Arjantin, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile kozlarını paylaşıyor.

Arjantin - Fransa Dünya Kupası Final maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





ARJANTİN - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

İLK 11'LER

ARJANTİN - Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Leo Messi. Julián Álvarez.

FRANSA - Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez; Antoine Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé.

ARJANTİN - FRANSA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18:00'de başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

FRANSA, ÜST ÜSTE KAZANAN 3. ÜLKE OLMAYA ADAY

Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Peleli kadrosuyla Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

DESCHAMPS'IN GÖZÜ POZZO'NUN REKORUNDA

Futbolcu ve teknik adam olarak Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan turnuvadaki tek teknik adam Didier Deschamps, Katar'da da unvanını koruması halinde İtalyan meslektaşı Vittorio Pozzo'nun 84 yıllık rekoruna ortak olacak.

Pozzo, 1934 ve 1938'de İtalya ile üst üste iki şampiyonluk yaşayarak elde edilmesi güç bir başarıya imza atmıştı.

Deschamps ayrıca, Dünya Kupası'nda bir ülkeyi üst üste finale çıkaran dört teknik adamdan biri oldu. Daha önce Vittorio Pozzo ile İtalya (1934, 1938), Carlos Bilardo ile Arjantin (1986, 1990) ve Franz Beckenbauer ile de Almanya (1986, 1990) bunu başarmıştı.

MESSI'NİN KARİYERİNDEKİ TEK EKSİK KUPA

Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva Dünya Kupası.

Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.

Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı.

Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon oldu.