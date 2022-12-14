Fransa Fas maçı CANLI İZLE (Fransa-Fas canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada kritik maçta Fransa ile Fas finale yükselebilmek adına yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



FRANSA FAS İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo, Tchouameni, Griezmann, Fofana, Dembele, Giroud, Mbappe

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Mazraoui Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal



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FRANSA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa ile Fas arasında Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.