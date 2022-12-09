Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda Arjantin maçı CANLI İZLE (Hollanda-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

Hollanda Arjantin maçı CANLI İZLE (Hollanda-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında, son 16 turunda ABD'yi eleyen Hollanda ile Avustralya'yı kupa dışına iten Arjantin karşı karşıya geliyor. Hollanda-Arjantin maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 22:30
Hollanda Arjantin maçı CANLI İZLE (Hollanda-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde son 16 turunda ABD'yi 3-1'lik skorla geçen Hollanda, Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Arjantin'le kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

HOLLANDA ARJANTİN İLK 11'LER

Hollanda: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind; De Roon, De Jong; Gakpo, Bergwijn, Memphis Depay.

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; Mac Allister, Enzo Fernandez, De Paul; Messi, Julian Alvarez.

👉 HOLLANDA - ARJANTİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

HOLLANDA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Arjantin arasında Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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