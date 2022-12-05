Haberler Dünya Kupası 2022 Uruguay Gana maçı sonrası Fernando Muslera cezayla karşı karşıya! Soruşturma açıldı

Uruguay Gana maçı sonrası Fernando Muslera cezayla karşı karşıya! Soruşturma açıldı

2022 Dünya Kupası son grup maçında Uruguay, Gana ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmasına karşın son 16'ya adını yazdıramamıştı. FIFA, Uruguay Futbol Federasyonu ve 4 futbolcuya disiplin soruşturması açtı. 4 ismin arasında Fernando Muslera da var. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 18:42
Uruguay Gana maçı sonrası Fernando Muslera cezayla karşı karşıya! Soruşturma açıldı

FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından futbol federasyonu ve dört oyuncusu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay, H Grubu'nun son maçında Gana'yı 2-0 yendi ancak galibiyet tur için yeterli olmadı.

Uruguaylı futbolcular, Darwin Nunez ve Alidu Seidu'nun mücadelesinde penaltı bekledi ve karar nedeniyle hakemlere tepki gösterdi.

Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera ve Diego Godin, FIFA'nın saldırgan ve kötü davranışla ilgili disiplin kurallarını ihlal ettikleri için ceza ile karşı karşıya olan isimler.

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