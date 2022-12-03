HOLLANDA ABD MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - ABD maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.