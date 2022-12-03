Haberler Dünya Kupası 2022 HOLLANDA ABD MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

HOLLANDA ABD MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Hollandaile ABD kozlarını paylaşacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 12:00
HOLLANDA ABD MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Hollanda - ABD maçını canlı takip etmek için tıklayın...

HOLLANDA - ABD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - ABD maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Dünya Kupası son 16’ya yükselen takımlar hangileri? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna çıkan ülkeler listesi ile eşleşmeler
Emina Jahovic'ten zehir zemberek sözler 'Erkek adam gibi davranmalı' Nafaka sorsunu duydu kendini tutamadı Mustafa Sandal'a...
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Şenol Güneş kararını verdi!
Merak edilen soruyu yanıtladı! Gomis, Hulk ve Suarez...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gana'da Otto Addo dönemi sona erdi
Muslera çılgına döndü! Hakemin üzerine yürüdü
Kar ne zaman yağacak? Son dakika kar haberleri...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri, mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka Anadolu Efes deplasmanına çıkacak Karşıyaka Anadolu Efes deplasmanına çıkacak 11:40
TFF' yabancı sınırlandırması için kararını verdi TFF' yabancı sınırlandırması için kararını verdi 11:28
Beşiktaş'a transfer olacak mı? Şenol Güneş kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı? Şenol Güneş kararını verdi! 11:16
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, NBA Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, NBA Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi 11:04
İtalyan devi gözüne Kerem'i kestirdi! Bonservisi... İtalyan devi gözüne Kerem'i kestirdi! Bonservisi... 10:51
Sakaryaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 10:36
Daha Eski
Samet Trabzonspor'un radarında! Son karar... Samet Trabzonspor'un radarında! Son karar... 10:33
Samsunspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Samsunspor - Denizlispor maçı saat kaçta? 10:30
Bandırmaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Altınordu maçı saat kaçta? 10:26
Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:21
Eyüpspor doludizgin devam ediyor! Eyüpspor doludizgin devam ediyor! 10:10
Göztepe Adanaspor'a konuk olacak Göztepe Adanaspor'a konuk olacak 10:07