Haberler Dünya Kupası 2022 SIRBİSTAN İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Sırbistan - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

SIRBİSTAN İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Sırbistan - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Sırbistan ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 11:10
SIRBİSTAN İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Sırbistan - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sırbistan - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SIRBİSTAN İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan - İsviçre maçı 2 Aralık Cuma günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; Tadic, Milinkovic-Savic, Mitrovic

İsviçre: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya'dan nikah öncesi sürpriz haber geldi!
Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo: “Bir yerim görünecek diye..."
F.Bahçe Hübers transferinde kararını verdi
Yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gana - Uruguay maçı saat kaçta?
Güney Kore - Portekiz maçı saat kaçta?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sahalara ne zaman dönecek? İşte o süre Sahalara ne zaman dönecek? İşte o süre 11:20
Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta? Beşiktaş - Karagümrük maçı saat kaçta? 11:15
Karşayaka 'final gibi' maça çıkacak! Karşayaka 'final gibi' maça çıkacak! 11:08
Eyüpspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 11:01
Antalyasporlu Ege Bilsel'den Nuri Şahin ve Neymar itirafı Antalyasporlu Ege Bilsel'den Nuri Şahin ve Neymar itirafı 10:56
TFF'den F.Bahçe'ye ceza! Nedeni... TFF'den F.Bahçe'ye ceza! Nedeni... 10:38
Daha Eski
Detroit Pistons uzatmada Dallas'ı devirdi Detroit Pistons uzatmada Dallas'ı devirdi 10:28
Beşiktaş'ta Josef kararı! Şenol Güneş... Beşiktaş'ta Josef kararı! Şenol Güneş... 10:24
F.Bahçe Hübers transferinde kararını verdi F.Bahçe Hübers transferinde kararını verdi 10:18
Yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir Yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir 09:55
Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! 09:39
G.Saray'da ayrılık resmileşiyor! Yönetici Türkiye'de G.Saray'da ayrılık resmileşiyor! Yönetici Türkiye'de 09:32