Haberler Dünya Kupası 2022 SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Suudi Arabistan - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Suudi Arabistan - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Suudi Arabistan ile Meksika kozlarını paylaşacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi Arabistan - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT Spor canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:00
SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR 📺 | Suudi Arabistan - Meksika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi Arabistan - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan - Meksika maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Suudi Arabistan

Alowais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Ghannam; Kanno; Al-Buraikan, Al-Hassan, Al-Najei, Al-Dawsari; Al-Shehri

Meksika

Ochoa; Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo; Herrera, Guardado, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega

ASpor CANLI YAYIN

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