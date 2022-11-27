Haberler Dünya Kupası 2022 İSPANYA ALMANYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İspanya - Almanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İSPANYA ALMANYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İspanya - Almanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 11:30
İSPANYA ALMANYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İspanya - Almanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSPANYA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Almanya maçı 27 Kasım Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F. Torres, Asensio, Olmo

Almanya: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz

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