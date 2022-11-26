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Fransa 2-1 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Fransa ile Danimarka, FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 kazanan Fransa gruptan çıkmayı garantiledi ve son 16 turu vizesini kaptı. Danimarka'nın tek golünü Christensen kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 20:59
Fransa 2-1 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Fransa ile Danimarka kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Fransa gruptan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Fransa'nın golleri 61 ve 86. dakikada Mbappe'den geldi.

Danimarka tek golünü 68. dakikada Christensen kaydetti.

Bu sonuçla Fransa gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Danimarka ise 1 puanda kaldı.

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