Fransa 2-1 Danimarka (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Fransa ile Danimarka kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Fransa gruptan çıkmayı garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Fransa'nın golleri 61 ve 86. dakikada Mbappe'den geldi.
Danimarka tek golünü 68. dakikada Christensen kaydetti.
Bu sonuçla Fransa gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Danimarka ise 1 puanda kaldı.
🌪 Harika çocuk sahnede! Mbappe & Theo Hernandez iş birliği kilidi açıyor, Fransa önde! ⚽️ pic.twitter.com/8ZKzL3V1b2— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022
⚽️ GOOLL! 🇩🇰 Danimarka'nın cevabı gecikmedi! Eriksen ortaladı, topu iyi takip eden Christensen kafayı vurdu! Skorda denge var. pic.twitter.com/0nXm6QPo9F— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022
⚽️ GOOLL! | 🇫🇷 Mbappe sazı eline aldı! Griezmann'ın ortasında topu ağlara yolladı! Fransa üst tura koşuyor. pic.twitter.com/1iuJfMLlEF— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2022