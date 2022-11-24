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Portekiz Gana maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada H Grubu'nun 2. maçında Portekiz, Gana ile kozlarını paylaşıyor. Portekiz - Gana maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 18:53 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 19:00
Portekiz Gana maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken H Grubu'nun 2. karşılaşmasında merakla beklenen Portekiz Gana maçı başladı.

Karşılaşmada tüm gözler Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya çevrilmiş durumda.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.



PORTEKİZ - GANA MAÇI İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Otavio, Felix, Cristiano Ronaldo

Gana: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed; Kudus, Inaki Williams, Andre Ayew

PORTEKİZ - GANA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PORTEKİZ - GANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Portekiz - Gana maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

GRUBUN İLK MAÇINDA GOL SESİ SESİ ÇIKMADI
H Grubu'nun ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki taraf da gol atma başarısı gösteremeyince mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından tüm gözler Portekiz - Gana maçına çevrilmiş durumda.

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