Haberler Dünya Kupası 2022 İSVİÇRE KAMERUN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İsviçre - Kamerun maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İSVİÇRE KAMERUN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İsviçre - Kamerun maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Belçika ile Kanada kozlarını paylaşacak. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Kanada maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:30
İSVİÇRE KAMERUN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İsviçre - Kamerun maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İsviçre ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Kamerun maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSVİÇRE - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İsviçre - Kamerun maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo

Kamerun: Onana; Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai; Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo; Aboubakar, Choupo-Moting

İsviçre 12. şampiyonasında

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı. Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

KAMERUN 8. TURNUVASINA BAŞLIYOR

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.

Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

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