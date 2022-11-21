ABD Galler maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geliyor.

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve 22.00'da başlayan mücadeleyi Katar Futbol Federasyonundan Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Adams, Robinson, Musah, McKennie, Pulisic, Ream, Weah, Sargent

G󠁧󠁢󠁷aller: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, James, Bale



ABD - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ABD - Galler maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da Trt Spor'dan canlı yayınlanıyor.