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ABD Galler maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda ABD ile Galler karşı karşıya geliyor. ABD - Galler maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 21:58
ABD Galler maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geliyor.

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve 22.00'da başlayan mücadeleyi Katar Futbol Federasyonundan Abdulrahman Al Jassim yönetiyor. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ABD - GALLER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Adams, Robinson, Musah, McKennie, Pulisic, Ream, Weah, Sargent

G󠁧󠁢󠁷aller: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, James, Bale


ABD - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

ABD - Galler maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da Trt Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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