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Haberler Dizi Haberleri Bahar 27. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar 27. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 27. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 16:50
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Bahar 27. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 27. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 27. BÖLÜM ÖZETİ

Umay ve Cem'in kazası herkesin yüreğini ağzına getirirken Bahar ve Timur bir kez daha karşı karşıya gelir. Timur her şey için Evren'i suçlarken Umay ve Cem arkadaşlığı tehlikeye girer.

Sansasyonel bir vakanın hastaneye gelişi çatırdayan Aziz Uras ve Seren ilişkisini derinden etkiler.

BAHAR 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
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