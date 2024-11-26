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Haberler Dizi Haberleri Bahar 26. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar 26. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 26. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 17:00
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Bahar 26. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 26. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 26. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın kurul önünde gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar'ı karşı karşıya getirir. Efsun'un öpücüğü ile şaşkına dönen Timur, Rengin'in şüphelerinin hedefi olur.

Evren'in cerrahlığı zorlu bir sınava tabi tuutlurken, Bahar kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar verir. İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken Aziz Uras'ın yapacağı hamle tüm dengeleri değiştirecektir.

BAHAR 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
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