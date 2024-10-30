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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman 168. son bölüm izle tek parça

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 168. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 15:16
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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman 168. son bölüm izle tek parça

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 168. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman, merakla beklenen 168. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 168. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 168. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 168. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 168. BÖLÜM KONUSU

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN DÜĞÜN TOYU

Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur. Lucas'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılan Orhan Bey ve Holofira ise nasıl bir hamleyle kurtulacaklardır? Orhan ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Osman Bey oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kuracaktır, bütün obada düğün telaşı başlar.

KARESİ BEY VE KOMUTAN LUCAS'IN BİRLİĞİ

Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da, Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler. Karesi Bey bu hamlede nasıl bir rol oynayacaktır?

SÖĞÜT'TE BÜYÜK İSYAN!

Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

OSMAN BEY İKİ ATEŞ ARASINDA

Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

GONCA HATUN'UN DİNMEYEN ACISI

Evladının acısı hala taze olan Gonca Hatun ve Holofira arasında hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e oradan gitmek istediğini söyler. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Kayı Obası'ndan gidecek midir?

BEGÜM VE HAZAL HATUNLARIN AMACI NEDİR?

Holofira ve Gonca arasındaki soğuk rüzgarların farkına varan Begüm ve Hazal Hatunlar bu durumdan kendilerine nasıl pay çıkaracaklardır?

YUSUF VE SARUCA ARASINDAKİ REKABET NASIL SONUÇLANACAK?

Yusuf ve Saruca, Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için adımlar atmaya devam ederler. Birbirlerinin niyetinin farkında olan Yusuf ve Saruca restleşir. Bu restleşmenin bir galibi olacak mıdır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 168. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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