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KALPAZAN 2. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan 2. bölüm konusu ve izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:20
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KALPAZAN 2. BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan yeni ve son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 2. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 2. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 2. bölüm izleme linki...

KALPAZAN 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 2. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Adem ailesini kazanmanın tek yolunun bir ev almak olduğuna inanmıştır, bu yüzden bir kereliğine para basmaya karar verir, bu işe Kartal'ı da ortak eder. Ancak sıradan bir adam için bu işler kolay değildir, sıkı bir plan yapması gereklidir. Kartal'ın ise abisinden gizli çevirdiği dolaplar boyunu aşmıştır. Arabasıyla çarptığı polis memuru Ayşe ise Kartal yüzünden ayaklarını kullanamaz hale gelmiştir.

İki kardeş, her şeyi düzeltmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir mekanda para basma işine girişirken, Adem bir taraftan ailesini toparlamaya çalışır. Boşanmak isteyen Canan'ı, estetik ameliyatı olmak için burnunu kıran Naz'ı hızlıca tekrar kazanmalıdır; ama nasıl? Her şeyi yoluna soktuğunu sanan Adem, paranın belayı da çekeceğinden habersizdir. Yanlış hayat doğru yaşanır mı?

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk

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