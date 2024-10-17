YALI ÇAPKINI 80. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 80. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Seyran ve Ferit'in beklenmedik karşılaşması Diyar ve Sinan ile olan ilişkilerini iyice yokuşa sürerken aynı zamanda onları büyük kararlar vermeye iter. Diyar, Ferit'ten Seyran ile kendisi arasında nihai bir seçim yapmasını beklerken Sinan ise Seyran'dan evliliklerini gerçek kılacak o adımı atmasını istemektedir. Seyran duygularını kontrol altında tutmaya çalışırken Ferit ise Diyar ile olan geleceğine dair fırtınalı bir yüzleşme yaşar; Ferit, Diyar'la temiz bir sayfa açmak veya Seyran'la geçmişin devamını getirmek arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Geçmişine dair karanlık sırlar ile yüzleşen Abidin ise intikamını almaya kararlıdır. Artık Korhanları hiç tahmin edemeyecekleri bir savaş beklemektedir. Düşmanlarının sayısı ve gücü gittikçe artarken birlik olmaktan başka çareleri yoktur.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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