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Haberler Dizi Haberleri

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 79. bölümü ekranlara geldi Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 79. bölümü 18 Ekim Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 79. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 19:20
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YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM İZLE | Yalı Çapkını yeni bölüm tek parça izle - STAR TV Yalı Çapkını son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 79. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 79. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın geçmiş duygularından kopamaması yüzünden Sinan ile olan ilişkisi yokuş aşağı giderken, Ferit ise Diyar ile olan geleceğini kurmanın hazırlıkları içindedir. Orhan, kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulurken, Abidin ise Korhanlardan intikamını almak üzere gözünü karartmıştır. Bu durum, Suna ve Seyran arasındaki ipleri gererken, Esme aldığı haberle şok olur. Diyar ile ilişkisinde evlilik baskısıyla dört bir taraftan köşeye sıkışmış hisseden Ferit, geçmişi ve geleceği arasında bir karar vermek üzere bir yol ayrımına gelir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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