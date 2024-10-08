  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Dizi Haberleri

Bahar 19. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 19. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 18:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 18:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 19. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 19. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Seren'in kutlamasının ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrenir. Aziz Uras başta olmak üzere herkesi şok eden bu haber yüzünden Umay annesine gerçeği söyleyemez.

Seren'in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren'in annesiyle tanışmaya gider. Son derece zor bir karakter olan Seren'in annesi Efsun, Bahar'ın savaşacağı başka bir cephe açacaktır.

Aziz Uras ve Seren için romantik bir evlilik teklifi planlamada Bahar'a yardım eden Timur, diğer yandan da evin ipotek borcu konusunda para bulmaya çalışır.

Hastanede Süreyya ile, ailede yeni dünürüyle ve Timur ile baş etmeye çalışan Bahar'a iyi gelen tek şey Evren'in aşkıdır.

BAHAR 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

Fethiyespor - Düzcespor | CANLI
Reklam
DİĞER
Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında...
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar hazırlıklarına devam ediyor! Bizim Çocuklar hazırlıklarına devam ediyor! 18:19
"Milli takımda kimin oynadığının çok önemi yok" "Milli takımda kimin oynadığının çok önemi yok" 18:13
Ahmed Kutucu'dan milli takım ve Arda Turan açıklaması! Ahmed Kutucu'dan milli takım ve Arda Turan açıklaması! 16:25
En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim 15:49
Beşiktaş'ta, Konya maçı hazırlıkları başladı! Beşiktaş'ta, Konya maçı hazırlıkları başladı! 15:33
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok 15:31
Daha Eski
Lyon - Galatasaray maçı yayın bilgileri! Lyon - Galatasaray maçı yayın bilgileri! 14:48
G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... 14:44
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı 14:27
Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor maçı detayları! Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor maçı detayları! 14:25
Altay - Karaman FK maçı detayları! Altay - Karaman FK maçı detayları! 14:21
Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK maçı detayları! Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK maçı detayları! 14:19