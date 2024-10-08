Bahar 19. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 19. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Seren'in kutlamasının ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrenir. Aziz Uras başta olmak üzere herkesi şok eden bu haber yüzünden Umay annesine gerçeği söyleyemez.

Seren'in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren'in annesiyle tanışmaya gider. Son derece zor bir karakter olan Seren'in annesi Efsun, Bahar'ın savaşacağı başka bir cephe açacaktır.

Aziz Uras ve Seren için romantik bir evlilik teklifi planlamada Bahar'a yardım eden Timur, diğer yandan da evin ipotek borcu konusunda para bulmaya çalışır.

Hastanede Süreyya ile, ailede yeni dünürüyle ve Timur ile baş etmeye çalışan Bahar'a iyi gelen tek şey Evren'in aşkıdır.

BAHAR 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI