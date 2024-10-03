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Kara Ağaç Destanı 19. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

TRT'nin dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 19. bölüm izle aramaları hız kazanırken 19. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 23:10
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Kara Ağaç Destanı 19. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 19. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 19. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in mahkeme zamanı gelmiştir. Savcı'nın dosyadan alınmasıyla beraber Ömer için her şey daha da zora girmiştir. Yeni hazırlanan iddianameye göre Ömer için idam istenmektedir. Sultan, Ömer'in kurtulması için büyük bir plan yapar. Herkesin desteğini alan Sultan mahkeme sonunda Ömer'i kurtarabilecek midir?

Öte yandan Celal Ağa ise konağında bulunan belge sebebiyle mahkemeye çağrılır. Bütün derdi kendini aklamak olan Celal Ağa, Ömer'in kurtuluşu için Sultan'a teklifini hatırlatır.

Mahkeme günü geldiğinde herkesin aklında tek bir soru vardır. Celal Ağa'ya Ömer'in bu suçları işleyip işlemediği sorulduğunda cevabı ne olacaktır?

Celal Ağa düşmanlarıyla bir bir hesaplaşırken hiç beklemediği bir yerden saldırı alacaktır. Aklındaki tek soru bu gizli düşmanın kim olduğudur. Çok geçmeden cevabını da bulacaktır. Bu gizli düşman abisi Alaz Ahmet'ten başkası değildir.

KARA AĞAÇ DESTANI 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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