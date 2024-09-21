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Haberler Dizi Haberleri

KÖR NOKTA 1. bölüm izle | atv Kör Nokta 1. yeni bölüm izle - Kör Nokta tek parça izleHD

atv'nin yeni sezon dizisi Kör Nokta, konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk fragmanın yayınlandığı günden beri heyecanla beklenen Kör Nokta, Aslım ve Gece adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alarak büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alıyor. İşte Kör Nokta 1. bölüm izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 14:30
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KÖR NOKTA 1. bölüm izle | atv Kör Nokta 1. yeni bölüm izle - Kör Nokta tek parça izleHD

KÖR NOKTA 1. bölüm izle | Suçun ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşının hikayesi olan Kör Nokta, ilk bölümüyle seyircilerin ilgi ve merakını kazandı. Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un paylaştığı atv dizisinin 1. bölümü merakla bekleniyor. 21 Eylül cumartesi günü yayınlanacak Kör Nokta 1. bölüm konusu ve izleme linkini sizler için derledik .

👉KÖR NOKTA 1. BÖLÜM İZLE👈

KÖR NOKTA 1. BÖLÜM KONUSU

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır.

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Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir.

Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.

👉Kör Nokta 1. bölüm TIKLA İZLE👈

KÖR NOKTA OYUNCULARI

Rabia Soytürk

◾İsmail Ege Şaşmaz

◾Çağla Boz

◾Yalçın Hafızoğlu

◾İlayda Çevik

◾Kürşat Alnıaçık

◾Ruhi Sarı

◾Mehtap Bayri

◾Hilmi Özçelik

◾Cansu Fırıncı

◾Görkem Kasal

◾Öyküsu Özyürek

◾Aylin Kabasakal

◾Şendoğan Öksüz

◾Cihangir Köse

◾Erhan Çirçioğlu

◾İrem Bakırtaş

◾Göktan Oktay Göztepe

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