KÖR NOKTA OYUNCULARI RESİMLİ | Kör Nokta oyuncu kadrosu - Kör Nokta konusu ne?

KÖR NOKTA OYUNCULARI RESİMLİ | Dizi sezonunun açılmasıyla birlikte yeni diziler ekrana düşerken yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden Kör Nokta, yayın hayatına atv'de başlıyor. 21 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin 'aşk, ihanet ve entrika' üçgeninde geçen konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da görenleri etkiledi. Peki Kör Nokta konusu ne, oyuncuları kim? İşte atv yeni dizi Kör Nokta oyuncu kadrosu...

KÖR NOKTA KONUSU NE?

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

Dizi, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

KÖR NOKTA OYUNCU KADROSU

RABİA SOYTÜRK (Aslım Gencer) 👇

Aslım, hukuktan yeni mezun, başarılı, geleceği parlak cevval bir avukattır. İyi kalpli ve ahlaklıdır. Duru bir güzelliği vardır ama bunu hiçbir zaman önce çıkarmaz. Yoksul bir dünyaya doğmuştur bu yüzden de emeğin ve hakkaniyetin ne demek olduğunu iyi öğrenmiştir. Aslım'ın kör noktası merhamet ve aşktır.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ (Cihan Alptekin) 👇

Cihan, Alptekin ailesinin veliahdıdır. Ama içine doğduğu imkanların son derece farkında olarak büyümüş, hiçbir zaman kibre kapılmamıştır. Yakışıklı, çözüm odaklı, eğlenceli, başarılıdır. Annesi erken yaşta hayata veda etmeden evvel kardeşi İpek'i ona emanet etmiştir. Cihan'ın kör noktası kardeşi İpek'tir.

ÇAĞLA BOZ (Gece Kutlu) 👇

Gece, alımlı ve çok güzel bir genç kızdır. Görenin dönüp bir daha bakacağı, kendine çağıran, baştan çıkarıcı bir güzelliktir onun güzelliği... Travmalarla, hayal kırıklıklarıyla dolu bir geçmişi vardır Gece'nin. Gece'nin kör noktası hırs ve aşktır.

YALÇIN HAFIZOĞLU (Kerem Sayman) 👇

Kerem, saygın ve varlıklı bir aile olan Sayman'ların büyük oğludur. Hırslı, cüretkâr, gözü karadır. Ailesiyle uzun zamandır görüşmemektedir. Çünkü zamanında ne kadar uğraşırsa uğraşsın onların arzu ettiği gibi bir evlat olamamıştır. Kerem'in kör noktası sevilme ihtiyacı ve vicdan azabıdır.

İLAYDA ÇEVİK (Asude Alptekin) 👇

Asude, Yavuz'un ikinci eşidir. Genç ve çok güzel bir kadındır. İyi bir ailede yetişen Asude, cemiyetin görgü ve kurallarına gayet hâkimdir. Kolejde okumuş, özel bir üniversitenin tasarım bölümünden mezun olmuş ama nihai olarak iyi bir evlilik yapması için yetiştirilmiştir. Asude'nin kör noktası ait olma ihtiyacıdır.

KÜRŞAT ALNIAÇIK (Yavuz Alptekin) 👇

Yavuz, Cihan ve İpek'in babasıdır. Gemi yapımı, deniz taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren, yurtdışıyla bağlantılı büyük bir şirketin sahibidir. Saygın, etkileyici, karizmatik, yardımsever biri olarak tanınır. Yavuz'un kör noktası itibarı ve vicdan azabıdır.

MEHTAP BAYRİ (Saadet Gencer) 👇

Aslım'ın annesidir. Kazaya kadar Alptekinlerin evinde, mutfakta çalışır. Cefakâr, çalışkan, on parmağında on marifet, şefkat dolu tipik bir memleket kadını. Her koşula uyum sağlar, yoktan var eder kendini çocuklarına adamış bir annedir. Saadet'in kör noktası itaatkarlığıdır.

HİLMİ ÖZÇELİK (Halil Gencer) 👇

Aslım'ın babası. Halil, bir çeşit Bekçi Murtaza karakteri gibidir, tutucudur, görevine asla ihanet etmez, her daim patronuna minnettardır. Bir insan her zaman hayattaki yerini bilmeli, nankör olmamalı ve üstündeki kişilerle aşık atılmamalıdır. Halil'in kör noktası kaderciliği ve inadıdır.

CANSU FIRINCI (Mete Öztürk) 👇

Mete, Alptekinlerin yıllardır bütün işlerini emanet ettikleri başarılı bir avukattır ve ailenin adeta kara kutusudur. Oldukça kurnaz, karizmatik, diplomatik ve çalıştığı insanlara da son derece sadıktır. Mete'nin kör noktası kazanma hırsı ve her yol mubahtır tavrıdır.

ÖYKÜSU ÖZYÜREK (İpek Alptekin)

Alptekin ailesinin ele avuca sığmayan kızıdır İpek. Aileye birçok kez sorun çıkarmış, başı beladan kurtulmamıştır. Ama hani kötü mü iyi mi olduğunu bilemediğiniz, bu yüzden de bir türlü kovamadığımız insanlar vardır ya onlardandır İpek. İpek'in kör noktası ilgiye muhtaç olması ve zayıflığıdır.

GÖRKEM KASAL (Emre Kutlu)

Emre, Gece'nin abisidir. Tuzla'nın sokaklarında büyümüş, orta okuldan terk, sürekli farklı işlere girip çıkmış ama bir türlü sabit bir işi olmamıştır. Arabaları modifiye etmek ve futbol en büyük zevkidir. Emre'nin kör noktası takdir edilmek arzusu ve aşktır.

AYLİN KABASAKAL (Perihan Gencer)

Perihan, Halil'in merhum kardeşinin eşi, Aslım, Memo ve Ayşegül'ün yengesidir. Kocasının vefatından sonra kalan maaş sayesinde oğlu Bahtiyar'la birlikte kıt kanaat yaşarlar. Saadet'e karşı inceden inceye kıskançlık duymaktan kendini alıkoyamaz. Perihan'ın kör noktası kıskançlığıdır.

İREM BAKIRTAŞ (Ayşegül Gencer)

Ayşegül, Aslım'ın on altı yaşındaki kız kardeşidir. IQ seviyesi çok yüksektir, bir kolejde burslu okur, analitik bir zekaya sahiptir ve derslerinde çok başarılıdır. Bilgisayarlardan iyi anlar. Ayşegül'ün kör noktası zekası ve sınır tanımaz merak duygusudur.

ERHAN ÇİRCİOĞLU (Bahtiyar Gencer)

Bahtiyar, Halil'in ölen kardeşinden emanet yeğeni ve Perihan'ın safça oğludur. Amcası sayesinde Alptekin'lerin yanında girdiği güvenlik işinin yanı sıra zaman zaman özel şoförlük de yapar. Annesi Perihan'ın sözünden asla çıkmaz, onun onayını almadan da hiçbir işe başlamaz. Bahtiyar'ın kör noktası annesidir.

GÖKTAN OKTAY GÖZTEPE (Aras Öztürk)

Avukat Mete'nin oğludur. Annesi iş için yurtdışına gidince babasıyla büyümüştür. Ayşegül'le çok yakın arkadaştır ve aynı okula gitmektedir. O da en az Ayşegül kadar tuhaf bir çocuktur. Çok zekidir, ilginç merakları vardır. Aras'ın kör noktası; Ayşegül.

ULUÇ AVCI (Memo Gencer)

Mehmet, namı diğer Memo, Ayşegül'ün ikizi ve Aslım'ın erkek kardeşidir. Memo çok çalışkan değildir, devlet okulunda sallana yuvarlana okur. Ama tam bir futbol aşığıdır ve üstelik çok yetenekli bir forvet oyuncusudur. Memo'nun kör noktası insanlara duyduğu sorgusuz sualsiz inançtır.