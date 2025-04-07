  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olacakları Kasımpaşa mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 19:31
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Sezonu üçüncü bitirerek Avrupa Ligi'ne bilet kazanmak isteyen siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesi dikkat açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"UFAK BİR RAHATSIZLIĞI VARDI"

"Üçüncü olmak istiyoruz. Her puan için savaşacağız. Rashica'nın ufak bir rahatsızlığı vardı. Yedekte başlatmayı tercih ettik. Immobile 9 numaramız. Göztepe maçında aslında sistemimiz çalıştı. Kırmızı karta kadar gayet iyiydik. Bugün Immobile ile oynayacağız. Ceza sahası içinde çok fazla fırsat yaratmasını bekliyorum."

"HER GÜN ÇALIŞIYORUZ"

"Bence bugün büyük bir maç olacak. Kasımpaşa'ya son 3 maçtır kaybediyoruz. Bugün herkes bu maçın ne kadar büyük olduğunun farkında. Her gün çalışıyoruz. Kasımpaşa'nın çok iyi oyuncuları var. Takım olarak maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu maçı ciddiye alıyoruz."

Reklam-Türk Telekom
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
GERİ SAYIM BAŞLADI! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Özel'e "cunta" yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek
F.Bahçe'ye Sırp forvet!
Talisca'nın golüyle ilgili flaş gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Fransız kaleciye kanca! G.Saray'dan Fransız kaleciye kanca! 18:43
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 18:05
F.Bahçe ve Lazio el sıkıştı! F.Bahçe ve Lazio el sıkıştı! 17:51
Sivassporlu Nikolic ameliyat oldu Sivassporlu Nikolic ameliyat oldu 17:44
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı detayları Kasımpaşa-Beşiktaş maçı detayları 16:46
Yedek kulübesinde şok saldırı! Yedek kulübesinde şok saldırı! 16:45
Daha Eski
UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev 16:20
Bologna-Napoli maçı ne zaman? Bologna-Napoli maçı ne zaman? 16:01
Talisca'nın golüyle ilgili flaş gerçek! Talisca'nın golüyle ilgili flaş gerçek! 15:47
Leicester City-Newcastle United maçı ne zaman? Leicester City-Newcastle United maçı ne zaman? 15:20
G.Saray'a Icardi müjdesi! G.Saray'a Icardi müjdesi! 15:19
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 14:56