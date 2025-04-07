Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Üçüncülük için savaşacağız

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Sezonu üçüncü bitirerek Avrupa Ligi'ne bilet kazanmak isteyen siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesi dikkat açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"UFAK BİR RAHATSIZLIĞI VARDI"

"Üçüncü olmak istiyoruz. Her puan için savaşacağız. Rashica'nın ufak bir rahatsızlığı vardı. Yedekte başlatmayı tercih ettik. Immobile 9 numaramız. Göztepe maçında aslında sistemimiz çalıştı. Kırmızı karta kadar gayet iyiydik. Bugün Immobile ile oynayacağız. Ceza sahası içinde çok fazla fırsat yaratmasını bekliyorum."

"HER GÜN ÇALIŞIYORUZ"

"Bence bugün büyük bir maç olacak. Kasımpaşa'ya son 3 maçtır kaybediyoruz. Bugün herkes bu maçın ne kadar büyük olduğunun farkında. Her gün çalışıyoruz. Kasımpaşa'nın çok iyi oyuncuları var. Takım olarak maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu maçı ciddiye alıyoruz."