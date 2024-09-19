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Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı | Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izle

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp Show TV ekranlarından izleyici karşısına geçiyor. Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkat çeken dizinin 3. bölümünü merak edenler Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı aramaları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 23:10
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Show TV Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı | Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izle

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşını konu edinen dizi Show TV'de izleyiciyi ekrana kilitliyor. "Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izle full, Siyah Kalp dizisi yeni bölüm fragmanı tek parça" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

SİYAH KALP 3. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SİYAH KALP GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Karşısında Melek ve Nuh'u gören Sumru neye uğradığını şaşırır. Bu yüzleşmeden sonra Sumru için tehlike çanları çalmaya başlar.

Sevilay, Cihan'ın bu evliliği onaylamasıyla zor durumda kalır. Cihan'ı sevmediğini annesine anlatmaya çalışsa da Samet ile plan kuran Hikmet, Sevilay'ın itirazlarını dikkate almaz. Cihan, Sevilay'ın bu evliliği istemediğini anlar fakat babasına verdiği sözden dönmez. Bu sırrı herkesten saklamaya çalışan Cihan, Melek ile karşılaştığı anı aklından çıkaramaz.

Sumru, her ne kadar ikizleri kendinden uzak tutmaya çalışsa da Nuh ve Melek ona annelik borcunu ödetmeye kararlıdır. Onlar hakları olan anne sevgisinin peşindeyken karşılarına çıkan aşka da kayıtsız kalamayacaklardır.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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