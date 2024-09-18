SANDIK KOKUSU YENİ SEZON İZLE | Sandık Kokusu 27. bölüm izle full tek parça

SANDIK KOKUSU 27. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 27. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 18 Eylül Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 27. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.

Karsu, Selin'in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu'nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar.

Hülya'nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz'i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya'yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan'ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande'ye Reha'nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur. Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.

SANDIK KOKUSU 27. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 27. BÖLÜM İZLE

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