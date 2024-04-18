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Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı ile izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı izle aramaları hız kazanırken yeni bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 12:20
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Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 9. bölüm fragmanı haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Merdo'yu kurtarmak için son bir gayret gösterse de çabaları karşılıksız kalır. Merdo'nun erkene alınan idamı herkes için büyük yıkım olur. Ömer, Latif Bey'e karşı savaşa açar. Can yakıcı bir saldırı hamlesi planlarken geçmişin karanlık sırları ortaya dökülür. Bu mücadelede Ömer'în en büyük destekçisi olan Sultan, Latif Bey'e meydan okur.

Celal Ağa, beşikte oğlunun isminin yazılı olduğunu gördükten sonra sırrı çözmek adına Asiye ve Naile'nin üzerine gider. Konakta ortaya çıkan karmaşa Ayten için bulunmaz fırsattır.

Asiye ile Raziye'nin çocuklarını ayırma planında beklenmedik bir gelişme olur. Sultan'ın başına gelen olay her şeyi altüst eder. Ömer, hayati bir kararın eşiğinde sıkışıp kalmıştır.

KARA AĞAÇ DESTANI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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