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Bir Sevdadır 11. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 3 Nisan Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bir Sevdadır 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:30
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Bir Sevdadır 11. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 11. bölümüyle 10 Nisan Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 11. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 11. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeşil nihayet çocuklarına kavuşur. Peki Yeşil nasıl dışarı çıkabilmiştir? Karlıca Ailesinde yaşanan büyük kayıptan sonra Hasret artık ailenin başına geçmiştir. Hasret'in oğulları ve Yeşil hakkındaki yeni planı ne olacaktır?

Diğer taraftan Ayça cephesinde neler yaşanacaktır? Hasret'in yeni planları arasında Yeşil'in annesini İstanbul'a getirmek de vardır. Yeşil'in annesi İstanbul'a ne amaçla gelecektir?

Menevşe ve Tufan arasındaki kıskançlık rüzgarları ne tarafa esecektir? Yeşil'e büyük bir sürpriz hazırlığında olan Yasin'in Yeşil için planı ne olacaktır? Ayağa kalkar kalkmaz soluğu Bıçakçı konağının kapısında alan Ünal'ı karşısında gören Yeşil ne yapacaktır?

Bir Sevdadır 9. bölüm izlemek için tıklayın

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