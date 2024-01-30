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Ben Bu Cihana Sığmazam SON BÖLÜM İZLE FULL | atv Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm tek parça

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 55. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 55. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 23 Ocak Salı günü yayınlanacak 55. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 55. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 20:48
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Ben Bu Cihana Sığmazam SON BÖLÜM İZLE FULL | atv Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm tek parça

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 30 Ocak Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 55. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 55. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister. Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.

Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar. Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır. O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 55. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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