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YILDIZLAR BANA UZAK 2. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın ikinci bölüm fragmanı yayımalandı. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkilerken merakla beklenen yeni bölümün fragmanı da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı izlemek isteyenler için atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragmanı haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 01:41 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 01:52
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YILDIZLAR BANA UZAK 2. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

YILDIZLAR BANA UZAK 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | atv, yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölüm fragmanını diziseverlerle buluşturdu. O3 Medya & Ortaks Yapım imzalı Yıldızlar Bana Uzak'ın senaryosunu Ercan Uğur kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı dizide merak edilen yeni bölüm fragmanını sizler için derledik. İşte detaylar...

atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman izlemek için tıklayın

YILDIZLAR BANA UZAK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için…

Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

YILDIZLAR BANA UZAK 2. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Furkan Andıç (Kadir) 👆

Burcu Kıratlı(Aslı) 👆

Murat Daltaban (Orhan) 👆

Rami Narin (Han) 👆

Elifcan Ongurlar (Doğan) 👆

Evrim Doğan (Melike) 👆

İnanç Konukçu (Murat) 👆

Goncagül Sunar (Sırma) 👆

Yaprak Medine (Kumru) 👆

Baran Can Eraslan (Samet) 👆

Ela Yörüklü (Zuhal) 👆

Önder Selen (Halil) 👆

Deniz Atam (Mutlu) 👆

Mustafa Enis Bilir (Deniz) 👆

Gürkan Uygun (Yahya) 👆

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