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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 18 Aralık Pazartesi günü 5. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:02
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 5. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 18 Aralık Pazartesi günü yayımlanacak 5. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Askalan'ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin'le girdiği düelloda ölmüştür. Tekrar hayata dönen Nureddin ise oldukça öfkelidir. Buna sebep olanları cezalandırmak için harekete geçer ve Nusreddin'e hain ithamında bulunarak idamına karar verir. Viktorya kaçmaya devam ederken Selahaddin'in onları Haçlılardan önce yakalaması gerekiyordur. Fakat Viktorya hiç beklenmedik birinin eline geçer ve bütün dengeler altüst olur. Öte yandan Selahaddin'i zorlu bir engel daha bekliyordur: Gregor adındaki vahşi bir savaşçı ağabeyi Gabriel'in intikamını almaya ant içmiştir. Gregor'un saçtığı vahşetlere karşılık olarak Sultan Nureddin ve Selahaddin Askalan'ı kuşatma kararı alırlar. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Sultan Nureddin'i saray içinde nasıl krizler bekliyordur? Yeni bir düşmanla karşı karşıya gelen Selahaddin kuşatmada başarılı olabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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