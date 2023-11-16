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BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Kanal D Bir Derdim Var 2. bölüm izle

Kanal D'nin yeni sezon dizisi Bir Derdim Var, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle diziseverleri ekran başına çekmeye devam ediyor. 16 Kasım Perşembe günü yayınlanacak Bir Derdim Var son bölüm için arama motorlarında sorgulama yapan diziseverler için Kanal D Bir Derdim Var dizisi yeni bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte Bir Derdim Var 2. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:50
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BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Kanal D Bir Derdim Var 2. bölüm izle

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM İZLE | Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var, geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İzleyicilerden tam puan alan dizide, güçlü sezgileri ve derin hisleri olan Nilüfer'in meslek, aşk ve aile hayatı ele alınmaktadır. Bir Derdim Var dizisinin 2. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Bir Derdim Var yeni bölüm izle, Kanal D Bir Derdim Var 2. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

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BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM KONUSU

Beste'nin şiddet eğiliminin altında yatan sebepleri Nilüfer çözmek için çok uğraşacaktır. Her defasında okların başkasını gösterdiği bu gizemin sonunda, ısrarla saklanmaya çalışılan ürkütücü gerçeği bir tek o çıkaracaktır ortaya.

BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİR DERDİM VAR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bir yandan Beste, onun ailesi ve arkadaşları etrafındaki gizemleri çözerken bir yandan da Ömer ile karşı karşıya gelmiştir Nilüfer. Kuzey konusunda Ömer ile yeniden bir çatışma içine girmesi yetmezmiş gibi bir de Beste'nin ortaya çıkan gerçeğiyle adli bir soruşturma başlayacaktır. Karşıt görüşlerde olmaları bu defa farklı bir sonuç doğurur. Tüm mesleki ve kişisel kavgalar birden unutulur ve zorla bastırmaya çalıştıkları o karşı konulamaz çekime teslim olurlar.

BİR DERDİM VAR 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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