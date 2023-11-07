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Ben Bu Cihana Sığmazam 44 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 44. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 44. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 7 Kasım Salı günü yayınlanacak 44. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 44. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:10
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Ben Bu Cihana Sığmazam 44 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 31 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 43. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer. Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler. Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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