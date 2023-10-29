Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 81. bölüm izle (Teşkilat FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 81. bölüm izle (Teşkilat FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 81. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 81. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 81. yeni ve 29 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 01:10
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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 81. bölüm izle (Teşkilat FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 29 Ekim Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 81. bölüm fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 81. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Mostar köprüsündeki olayla birlikte düşman ortalığı daha da karıştırmak için harekete geçmiştir. Milorad hedefine Ömer'i alacaktır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmayacaktır. Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir.

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👉TEŞKİLAT 81. BÖLÜM İZLE

En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır. Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

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👉TEŞKİLAT 81. BÖLÜM İZLE

Ekip, Ömer ve Neslihan'ı iki farklı koldan verdiği mücadelede yalnız bırakmaz. Daha yeni tanışmalarına rağmen birbirlerinden öğrenecek çok şey olduğunun farkına varan ekip hem vatanlarının hem de Ömer ile Neslihan'ın güvenilir dayanağı olacaktır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 81. BÖLÜM İZLE

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