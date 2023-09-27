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ÇÖP ADAM 29. BÖLÜM FRAGMANI | Çöp Adam yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Çöp Adam'ın merakla beklenen 29. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 29. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 00:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 01:10
ÇÖP ADAM 29. BÖLÜM FRAGMANI | Çöp Adam yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Çöp Adam, 29. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çöp Adam yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Çöp Adam fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÇÖP ADAM 29. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tamer, Devrim'i kaçıranın İpek olduğunu öğrenir ama bunu Peri'den saklamaktan başka şansı yoktur. Viran'a öğrendiklerini anlatınca her şey iyice netleşir. Peri ise terapiye gider ancak konuştuğu kişi yine Sarp olur. Çağla, Peri ve Meryem'in beğenisini kazanır ve evde yeni yardımcı olarak işe başlar. Sarp'ın planı tıkır tıkır işlerken Elit, Tamer'in bir şeyler bulduğunu sezer ve neler olduğunu anlamaya çalışır. Peri, Tamer'in ondan bir şeyler sakladığından emindir ve bu konuda bir önlem alırken, Tamer de Peri'nin ona yalan söylediğini anlayınca Serkan'dan yardım ister. Bülent, İpek'in Devrim'i kaçırdığını öğrendikten sonra onunla buluşarak zor ve hayati bir görev üstlenmeyi kabul eder.

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